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Haberler Galeri Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

Bugün (21 Ağustos Pazartesi) yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altının fiyatı ne zaman düşecek soruları araştırılmaya başlandı. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte altının değeri merak konusu oldu. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 21 Ağustos Pazartesi güncel, anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:07 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:15

Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

Altının gramı geçen hafta 1.674 liraya kadar yükselirken bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı. Gram altın fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.711 liradan, Cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor.

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Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikler devam ederken, bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.648

Gram altın satış: 1.648

Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.765

Çeyrek altın satış: 2.803

Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.547

Yarım altın satış: 5.607

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