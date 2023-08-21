Altın güne nasıl başladı? İşte anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet , ata altın fiyatı...

Bugün (21 Ağustos Pazartesi) yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altının fiyatı ne zaman düşecek soruları araştırılmaya başlandı. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte altının değeri merak konusu oldu. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 21 Ağustos Pazartesi güncel, anlık gram, çeyrek, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları...