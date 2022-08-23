Asgari maaşa 3. zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

2022 yılının ilk ayı ve haziran ayında asgari ücrete zam yapılmıştı. Vatandaşlar bu kez 3. zam gelecek mi sorusunu araştırıyor. Asgari ücrete 3. kez zam gelecek mi ve asgari ücrete ne zaman zam gelir merak ediliyor. Asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete 3. zam gelecek mi?