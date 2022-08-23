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Asgari maaşa 3. zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

Asgari ücrete 3. zam gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merak ettği soruya yanıt verdi. Dün yapılan Kabine toplantısı ardından konuya ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, açıklamalarıyla dikkat çekti. Peki asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete 3. zam gelecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 15:11 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 15:30
Asgari maaşa 3. zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

2022 yılının ilk ayı ve haziran ayında asgari ücrete zam yapılmıştı. Vatandaşlar bu kez 3. zam gelecek mi sorusunu araştırıyor. Asgari ücrete 3. kez zam gelecek mi ve asgari ücrete ne zaman zam gelir merak ediliyor. Asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete 3. zam gelecek mi?

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Asgari maaşa 3. zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti. Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

Asgari maaşa 3. zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zammın ardından kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşulmaya başladı.

Asgari maaşa 3. zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine toplantısının ardından asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asgari maaşa 3. zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

Bakan Bilgin, zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak Aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını duyurdu.

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