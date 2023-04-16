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Haberler Galeri Ayvalık'ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı

Ayvalık'ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan Bayramı tatili için konaklama tesisleri hazırlıklarını tamamladı. Rezervasyonlarında yüzde 60 seviyesine ulaşılan Ayvalık'ta, arife gününe kadar birçok işletmede tam doluluğa ulaşılması öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:12
Ayvalık'ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı
Ayvalık’ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60’a ulaştı

Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adaya sahip Ayvalık, 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı, Şeytan Sofrası, kamp ve dalış alanları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ve temiz havasıyla ilgi görüyor. Ayvalık, yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle yazın yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

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Ayvalık'ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı
Ayvalık’ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60’a ulaştı

Yaz sezonunu haziran ayında okulların tatile girmesiyle açacak ilçedeki konaklama tesisleri, 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Turistik otel ve pansiyonlarda bayram rezervasyonlarında yüzde 60 seviyesine ulaşılan Ayvalık'ta, arife gününe kadar birçok işletmede tam doluluğa ulaşılması öngörülüyor.

Ayvalık'ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı
Ayvalık’ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60’a ulaştı

"MİSAFİRLERİMİZ İSTANBUL VE EDİRNE'DEN AYVALIK'A ORTALAMA 3 SAATTE ULAŞABİLİYOR"

Ayvalık Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bu yıl turizm sezonuna ekonomik anlamda son derece yorucu bir kış mevsiminin ardından umutlu beklentilerle başlayacaklarını söyledi.

Ayvalık'ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı
Ayvalık’ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60’a ulaştı

Yaz sezonu için hazırlıkların hızla sürdüğünü belirten Özgültekin, "Önümüzde yaklaşık 4 günlük bir Ramazan Bayramı tatili var. Uzun süredir beklediğimiz bir tatil bu. Sezonumuzun açılışı öncesi bizim için yeni bir enerji olacak." dedi.

Ayvalık'ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı
Ayvalık’ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60’a ulaştı

Özgültekin, bu bayramın Kuzey Ege ve Ayvalık için çok yararlı geçeceğine inandıklarını, bunu rezervasyon ve diğer verilere baktıklarında görebildiklerini dile getirdi.

Hava şartlarının da iyi gitmesinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Özgültekin, şöyle konuştu:

"Ayvalık'ın erişilebilirlik adına pek çok turizm merkezine kıyasla avantajları oluştu. Yeni yapılan köprülerimiz, tüneller sayesinde Çanakkale üzerinden gelişler rahatladı. Artık misafirlerimiz İstanbul ve Edirne'den Ayvalık'a ortalama 3 saatte ulaşabiliyor. Cuma gününden gelip, hafta sonunu burada geçirip geri dönme şansları var.

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