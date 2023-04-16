Ayvalık’ta bayram hareketliliği başladı! Rezervasyonlar yüzde 60’a ulaştı

Özgültekin, bu bayramın Kuzey Ege ve Ayvalık için çok yararlı geçeceğine inandıklarını, bunu rezervasyon ve diğer verilere baktıklarında görebildiklerini dile getirdi.

Hava şartlarının da iyi gitmesinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Özgültekin, şöyle konuştu:

"Ayvalık'ın erişilebilirlik adına pek çok turizm merkezine kıyasla avantajları oluştu. Yeni yapılan köprülerimiz, tüneller sayesinde Çanakkale üzerinden gelişler rahatladı. Artık misafirlerimiz İstanbul ve Edirne'den Ayvalık'a ortalama 3 saatte ulaşabiliyor. Cuma gününden gelip, hafta sonunu burada geçirip geri dönme şansları var.