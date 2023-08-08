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Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor
Neredeyse kirayla yarışan fahiş site aidatları için hükümet harekete geçti. Aidatlara çekidüzen verecek yasal bir düzenleme hazırlanarak şaibe ortadan kaldırılacak. Böylelikle yönetim profesyonellere devredilecekken denetim ise bakanlıkta olacak.
Torpil ve şaibe ortadan kalkacak. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.
KAT MÜLKİYETİ YASASI DEĞİŞİYOR Edinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.
BELGE ALAMAYAN KAPANACAK Türkiye'de 3.800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bunlar genel kurulda oy çokluğuyla seçiliyor. Üç bakanlığın hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, bu şirketlerden belge alamayan kapanacak. Tesis yönetim şirketlerinden saha tecrübesi, adli sicil kaydı, mali belgeler istenecek.
Bundan böyle sitelerin yönetimini kat malikleri kafasına göre atayamayacak. Mafya düzeni son bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yetkilendirilmiş, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip firmalar siteleri yönetebilecek. Bakanlığın sertifikalandırdığı şirketler arasından seçim yapılacak. Böylece, herkes kafasına göre aidat planlayamayacak, işletme projesi tasarlayamayacak.