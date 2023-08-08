  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor

Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor

Neredeyse kirayla yarışan fahiş site aidatları için hükümet harekete geçti. Aidatlara çekidüzen verecek yasal bir düzenleme hazırlanarak şaibe ortadan kaldırılacak. Böylelikle yönetim profesyonellere devredilecekken denetim ise bakanlıkta olacak.

SABAH

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:13 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:17

Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışma Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor

Torpil ve şaibe ortadan kalkacak. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.

Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor

KAT MÜLKİYETİ YASASI DEĞİŞİYOR
Edinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.

Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor

BELGE ALAMAYAN KAPANACAK
Türkiye'de 3.800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bunlar genel kurulda oy çokluğuyla seçiliyor. Üç bakanlığın hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, bu şirketlerden belge alamayan kapanacak. Tesis yönetim şirketlerinden saha tecrübesi, adli sicil kaydı, mali belgeler istenecek.

Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatına neşter vuruluyor

Bundan böyle sitelerin yönetimini kat malikleri kafasına göre atayamayacak. Mafya düzeni son bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yetkilendirilmiş, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip firmalar siteleri yönetebilecek. Bakanlığın sertifikalandırdığı şirketler arasından seçim yapılacak. Böylece, herkes kafasına göre aidat planlayamayacak, işletme projesi tasarlayamayacak.

  • SON DAKİKA