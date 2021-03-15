HaberlerGaleriBankaların emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Bankaların emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyon ödemeleri merak ediliyor. 2021 yılında da bankaların promosyon ödemeleri devam ediyor. 'Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?' araştırmaları yoğunlaştı.İşte, bankaların emekli promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:51Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:57
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bankaların emekli promosyon ödemeleri araştırılıyor. 2021 yılında da bankaların emekliler için yaptığı promosyon ödemeleri devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Promosyon için başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.600 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
TEB vatandaşların 3 yıl taahhütname vermesi ile beraber maaş miktarlarına göre promosyon ödemesi veriyor. Bu ödemeler;
Maaşları 1500 TL olan müşteriler için 1000 TL
Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1300 TL
Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlar için 1600 TL promosyon ödemesi veriliyor.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.
ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.
GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.