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Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
Ev sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredi faiz oranlarını araştırıyor. Salgın döneminde bankalar faiz oranlarını düşürmüş ve pek çok vatandaş da bu fırsattan yararlanmıştı. Kamu bankaları Ziraat, Halbaknk ve Vakıfbank tarafından düşük faizli krediler devreye girmişti. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 10:26
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 10:34
Bankaların konut kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
Bankaların kredi faiz oranları yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını döneminde birçok banka kredi faizlerini düşürmüş ve hatta Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi kampanyası başlatılmıştı. Peki bankaların güncel faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte detaylar...
Bankaların konut kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
KONUT: 1.29
TAŞIT: 1.30
İHTİYAÇ: 1.34
Bankaların konut kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
KONUT: 0.99
TAŞIT: 1.30
İHTİYAÇ: 1.31
Bankaların konut kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
KONUT: 1.29
TAŞIT: 1.25 (0 KM ARAÇ)
İHTİYAÇ: 1.34
Bankaların konut kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
KONUT: 1.15
TAŞIT: 1.20
İHTİYAÇ: 1.30