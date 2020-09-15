Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Ev sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredi faiz oranlarını araştırıyor. Salgın döneminde bankalar faiz oranlarını düşürmüş ve pek çok vatandaş da bu fırsattan yararlanmıştı. Kamu bankaları Ziraat, Halbaknk ve Vakıfbank tarafından düşük faizli krediler devreye girmişti. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...