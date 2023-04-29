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Haberler Galeri Başkan Erdoğan talimat verdi! Emekli maaşlarına refah payı

Başkan Erdoğan talimat verdi! Emekli maaşlarına refah payı

Temmuz ayında asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenleme ile birlikte 7.500 liranın üzerinde aylığı olanlara enflasyon zammı dışında refah payı yoluyla ekstra artış sağlanacak.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 10:56
Başkan Erdoğan talimat verdi! Emekli maaşlarına refah payı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı.

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Başkan Erdoğan talimat verdi! Emekli maaşlarına refah payı

Hazal Ateş'in haberine göre, En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak. Bugün itibarıyla emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7.500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Emekli maaşlarına refah payı

ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM
Başkan Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu. Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayından önce toplanarak açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranına göre zam oranını netleştirecek. Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Emekli maaşlarına refah payı

Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artışt net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Emekli maaşlarına refah payı

1 MİLYON EYT'Lİ İLK AYLIĞI ALDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında müracat edenlerin sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu, 1 milyon kişinin ilk aylığını aldığını söyledi. Mayıs'ta EYT'lilerin tamamının aylığını almış olacağını ifade eden Bilgin, "Bir kısmının prim gün sayısı eksik, diğer şartları tutmuyor. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz.

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