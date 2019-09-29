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Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





