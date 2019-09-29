  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:27
Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Başkan Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.

Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.

Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı SSK SGK Bağ-Kur emeklilerin Ocak zammı ne kadar olacak?
SSK SGK Bağ-Kur emeklilerin Ocak zammı ne kadar olacak?
BİZE ULAŞIN