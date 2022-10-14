Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

2023 yılında asgari ücretli çalışan işçinin maaşına, devlet memuruna, emeklilere gibi tüm maaşlara zam gelecekken emekli olmak için dilekçesini 2023'te veren vatandaşlar fazladan 2 bin 500 liraya kadar kazanç sağlayacak. İşte detaylar...