HaberlerGaleriBekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız
Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız
2023 yılında asgari ücretli çalışan işçinin maaşına, devlet memuruna, emeklilere gibi tüm maaşlara zam gelecekken emekli olmak için dilekçesini 2023'te veren vatandaşlar fazladan 2 bin 500 liraya kadar kazanç sağlayacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 13:56Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 15:05
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Milyonlarca kişinin geliri emekli, memur zammı, ek gösterge artışı artışıyla beraber yeni yılda artacak. enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.