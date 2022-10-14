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Haberler Galeri Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

2023 yılında asgari ücretli çalışan işçinin maaşına, devlet memuruna, emeklilere gibi tüm maaşlara zam gelecekken emekli olmak için dilekçesini 2023'te veren vatandaşlar fazladan 2 bin 500 liraya kadar kazanç sağlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 13:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 15:05
Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

Milyonlarca kişinin geliri emekli, memur zammı, ek gösterge artışı artışıyla beraber yeni yılda artacak. enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.

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Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 3600 EK GÖSTERGE ZAMMI ALACAK

Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak.

Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

MAAŞLARDAKİ ARTIŞ 2.500 TL'Yİ GEÇİYOR

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1.391 liralık artış 2.500 lirayı geçecek.

Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN ACELE ETMEYİN

Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.

Bekleyin fazla para alın! Acele etmezseniz 2 bin 500 lira fazla kazanacaksınız

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Milyonlarca çalışan, emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamlara çevrilirken, enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.

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