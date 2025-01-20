BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri belli oldu. Bu cuma BİM'de hangi ürünlerin indirimde olduğu araştırılıyor. Bebek ürünlerinden elektronik ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün cuma günü BİM'de indirimli fiyatla satışta olacak. İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
HABER MERKEZİ
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 OCAK CUMA
BİM'de bu hafta cuma günü hangi ürünler indirimli? Beyaz eşyalar bu hafta BİM'de indirimli mi? soruları merak ediliyor. BİM'in aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...