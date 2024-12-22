BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 ARALIK CUMA | HAFTANIN İNDİRİMLERİ...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimleri belli oldu.Bu hafta BİM'de televizyon, ankastre set, buzdolabı, ısıtıcı ve daha birçok ürün indirimli fiyatla bu cuma BİM'de satışta. İşte 27 Aralık BİM'in aktüel ürünler kataloğu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 22 Aralık 2024 14:28 Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





