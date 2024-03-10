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BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM'in Ramazan ayına özel kataloğu yayınlandı. BİM'de Ramazan ayında kahvaltılık ürünlerden baklagile, ayçiçek yağından süt ürünlerine varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşte BİM Ramazan ayı kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 14:00Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 14:01
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BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM'de Ramazan ayında pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. Kaşar peynirinden ayçiçek yağına, yoğurttan nohuta varıncaya dek onlarca çeşit ürün BİM'de indirimde olacak. İşte BİM Ramazan kataloğu...