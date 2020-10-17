Borçlardan kurtulma formülü! İşte yapılandırmanın detayları...

DİKKAT, BU BİR AF DEĞİL

Öncelikle belirtelim ki bu düzenleme bir af değil. Yani borçlar silinmiyor. Ancak daha kolay ödenebilir hale getiriliyor. Yapılandırmanın nasıl olacağı ile ilgili soruları yanıtlayan Muş, "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasında bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.