Haberler Galeri Bu ödeme sadece kadınlara yapılıyor! Ev hanımları güvencem yok demeyin, hemen başvurun

Bu ödeme sadece kadınlara yapılıyor! Ev hanımları güvencem yok demeyin, hemen başvurun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım kapsamında çeşitli ödemeler yapıyor. Bakanlığın yaptığı desteklerin arasında ev hanımları ilgilendiren ödemelerde yer alıyor. Peki bakanlığın kadınlara özel yaptığı ödemeler nelerdir? Kadınlara yapılan destek ödemesine nasıl başvurulur? Ödemelerden kimler hangi şartla faydalanabilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:07 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





