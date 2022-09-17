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Bu ödeme sadece kadınlara yapılıyor! Ev hanımları güvencem yok demeyin, hemen başvurun
Bu ödeme sadece kadınlara yapılıyor! Ev hanımları güvencem yok demeyin, hemen başvurun
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım kapsamında çeşitli ödemeler yapıyor. Bakanlığın yaptığı desteklerin arasında ev hanımları ilgilendiren ödemelerde yer alıyor. Peki bakanlığın kadınlara özel yaptığı ödemeler nelerdir? Kadınlara yapılan destek ödemesine nasıl başvurulur? Ödemelerden kimler hangi şartla faydalanabilir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:07
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "ev hanımıyım sosyal güvencem yok" kadınlara destek ödemesinde bulunuyor.
Destek ödemesi, Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar başvuru yapabilir.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar bu yardımdan yararlanabilir.
GEREKLİ EVRAKLAR NEDİR?
* TC Kimlik Kartı