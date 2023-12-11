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Haberler Galeri Bu ürünlerin indirimli son günleri! Haberi alan markete koştu! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 aralık indirim kataloğu

Bu ürünlerin indirimli son günleri! Haberi alan markete koştu! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 aralık indirim kataloğu

En ucuz market hangisi? Aralık ayında gıda ürünlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 2- 15 Aralık tarihleri arasında hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı cebinden tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte aralık 2023 tarihli kataloğunda yüzlerce üründe indirim yapıldığı haberi duyuruldu. İşte piyasaya oranla çok daha uyguna satılan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:42

Bu ürünlerin indirimli son günleri! Haberi alan markete koştu! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 aralık indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif marketi aralık ayı 2023 kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte aralık ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapıldı. İndirimler; et, süt, balık, deterjan, kahvaltılık, aburcubur ürünlerinde geçerli oldu.

İndirim kampanyası bugün 2 Aralık tarihinde başladı ve 15 Aralık'a kadar devam edecek.Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Son yayınlanan indirim kataloğunda yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Kasım ayının indim kataloğunda yer alan ürünleri tam listesi ve yeni fiyatları….

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Bu ürünlerin indirimli son günleri! Haberi alan markete koştu! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 aralık indirim kataloğu
Bu ürünlerin indirimli son günleri! Haberi alan markete koştu! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 aralık indirim kataloğu
Bu ürünlerin indirimli son günleri! Haberi alan markete koştu! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 aralık indirim kataloğu
Bu ürünlerin indirimli son günleri! Haberi alan markete koştu! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 aralık indirim kataloğu
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