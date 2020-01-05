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Çalışana yeni tazminat!

Asgari ücrete yapılan yüzde 15 oranındaki zam kıdem tazminatı tavanını 2.943 liraya çekerken, en üst rakama da yüzde 5.5 oranında artış uygulanacak. Böylece rakam 6 bin 730 lirayı geçecek. Faruk Erdem merak edilenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 01:12 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 01:12
Çalışana yeni tazminat
Çalışana yeni tazminat

Yeni yıla geçişle birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken, çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücretteki artışla taban tutar 385 lira yükselerek 2 bin 943 liraya çıkacak.

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Çalışana yeni tazminat
Çalışana yeni tazminat

Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor. 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4 Ocak zammı ve yüzde 1.5 enflasyon farkı da eklenecek. Böylece yeni kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 lira 75 kuruş olarak uygulanacak.

Çalışana yeni tazminat
Çalışana yeni tazminat

DAHA FAZLA PARA
Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunduğu için 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25 bin 584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29 bin 430 liraya çıkacak.

Çalışana yeni tazminat
Çalışana yeni tazminat

Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak. Yüksek maaş alanlar açısından da bakıldığında 10 yıllık çalışan bir işçinin yeni tazminatı 67 bin 307 lirayı geçecek. Geçen yılla bu yıl arasında 3 bin liradan
fazla bir kazanç oluşacak.

Çalışana yeni tazminat
Çalışana yeni tazminat

STAJYERLERİN MAAŞI ARTTI

2020'nin gelmesiyle birlikte staj yapan öğrencilere verilecek maaşlar artmış oldu. 2019'da gençlere en az 548,70 lira ödenirken, bu tutar 6341 lira 19 kuruşa çıktı. Ülkemizde staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart.

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