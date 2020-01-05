Çalışana yeni tazminat!

Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak. Yüksek maaş alanlar açısından da bakıldığında 10 yıllık çalışan bir işçinin yeni tazminatı 67 bin 307 lirayı geçecek. Geçen yılla bu yıl arasında 3 bin liradan

fazla bir kazanç oluşacak.