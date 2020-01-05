Çalışana yeni tazminat!

STAJYERLERİN MAAŞI ARTTI
2020'nin gelmesiyle birlikte staj yapan öğrencilere verilecek maaşlar artmış oldu. 2019'da gençlere en az 548,70 lira ödenirken, bu tutar 6341 lira 19 kuruşa çıktı. Ülkemizde staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart.