Çanakkale Domatesi’ne piyango vurdu

Bu güzel bir haber ama ben bunu samimiyetsiz bir yaklaşım olarak buluyorum. Çünkü bu durum Rusya'nın insafına kalmış, hiçbir hesap kitap yapılmadan böyle bir açıklamanın yapılması ne bizim ülkemizin üreticisine ne de Rus tüketicilere fayda sağlar. Bunun aylar öncesinden hesabı yapılarak, hangi ürüne ne kadar ihtiyacı varsa bize bildirmesinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.