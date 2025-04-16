CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında rekor üstüne rekor! Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları daha da artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Gram, çeyrek, ata altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3287 doları görerek rekor tazeledi.Bugün 16 Nisan Çarşamba Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Nisan Çarşamba 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Nisan 2025 09:41 Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





