Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

"HEDEFİMİZ TÜM DÜNYA PAZARLARINA DEMİRCİ EL HALISINI GÖNDERMEK"

Halı üreticisi Cemal İlkdoğan da yaklaşık 40 yıldır el halısı üzerine faaliyette bulunduklarını belirtti.

Kırsal mahallelerdeki 200'e yakın kadının kendileri için halı dokuduğunu ifade eden İlkdoğan, şöyle konuştu:

"4 metrekareden 20 metrekareye kadar çeşitli renk ve desende halı dokutuyoruz. Son yıllarda internet üzerinden de satışlarımızı artırdık. Bu sayede Almanya, Amerika ve Danimarka gibi ülkelere gönderiyoruz. Son dönemde Uzak Doğu ülkelerinden de sipariş almaya başladık. Çin ve Japonya'ya için dokunan el halılarımız şu anda hazırlanıyor. Çin'e dokunan halı özel tasarım ve renk seçimi ile dokuyoruz. Son 2 aydır internet satışlarıyla dönüşler almaya başladık. Hedefimiz tüm dünya pazarlarına Demirci el halısını göndermek."