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Haberler Galeri Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

Manisa'nın Demirci ilçesinde binbir zahmetle üretilen el halıları, iç piyasa ve Avrupa ülkelerinin ardından şimdi de Çin ve Japonya pazarına gönderilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 11:37
Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

Demirci'nin önemli geçim kaynaklarından halıcılık, özellikle kırsal mahallelerde bin 500'e yakın el dokuma tezgahında, fabrikalarda ise cami ve otellere yönelik üretimle devam ediyor.

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Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

Kadınların günlerce mesai yaparak binbir emekle ilmek ilmek dokuduğu el halıları, farklı desen ve renklerle satışa hazır hale getiriliyor. Yaz mevsiminde daha çok tarla ve bahçelerde çalışan kadınlar, soğuk kış günlerinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında halı dokuyor.

Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

Yurt içinin yanı sıra Avrupa pazarına halı gönderen firmalar, internet üzerinden yaptıkları bağlantılarla şimdi de Çin ve Japonya'dan sipariş almaya başladı. Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, AA muhabirine, ilçede halıcılık sektörünün bir marka olduğunu vurguladı.

Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

Kadınların el halı dokumasından elde ettiği gelirle ev bütçelerine destek sağladığını dile getiren Kelem, "El halısının yurt dışında daha çok pazar payına sahip olması için gayret gösteriyoruz. Üretim yapan firmalarımıza internetten ticaret yapabilmeleri için eğitimler düzenliyoruz. Son dönemde Çin ve Japonya'ya yönelik halı üretimlerimiz var. İnşallah daha fazla ülkeye ürün göndermek istiyoruz. " dedi.

Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

"HEDEFİMİZ TÜM DÜNYA PAZARLARINA DEMİRCİ EL HALISINI GÖNDERMEK"

Halı üreticisi Cemal İlkdoğan da yaklaşık 40 yıldır el halısı üzerine faaliyette bulunduklarını belirtti.

Kırsal mahallelerdeki 200'e yakın kadının kendileri için halı dokuduğunu ifade eden İlkdoğan, şöyle konuştu:

"4 metrekareden 20 metrekareye kadar çeşitli renk ve desende halı dokutuyoruz. Son yıllarda internet üzerinden de satışlarımızı artırdık. Bu sayede Almanya, Amerika ve Danimarka gibi ülkelere gönderiyoruz. Son dönemde Uzak Doğu ülkelerinden de sipariş almaya başladık. Çin ve Japonya'ya için dokunan el halılarımız şu anda hazırlanıyor. Çin'e dokunan halı özel tasarım ve renk seçimi ile dokuyoruz. Son 2 aydır internet satışlarıyla dönüşler almaya başladık. Hedefimiz tüm dünya pazarlarına Demirci el halısını göndermek."

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