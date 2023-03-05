Deprem sonrası konut fiyatları katlandı! İzmir’de kiralar ne kadar yükseldi?

- İl il satış fiyatlarına baktığımızda en yüksek artış Malatya'da. Şehirde şubat ayı için beklenti yüzde 9'luk fiyat artışı olsa da, depremle bu oran yüzde 33'ü buldu. Malatya'yı yüzde 20 ile Elazığ, yüzde 18 ile Kahramanmaraş, yüzde 16 ile Hatay ve Adana izledi.

- Kiralarda ise artış daha yüksek. Hatay'da şubat ayı beklentisi yüzde 6 olsa da deprem sonrası artış yüzde 56 olarak hesaplandı. Hatay'ı yüzde 41 ile Malatya, yüzde 33 ile Adıyaman, yüzde 30 ile Maraş izledi.