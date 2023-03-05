Deprem sonrası konut fiyatları katlandı! İzmir’de kiralar ne kadar yükseldi?

ÇEVRE İLLERDE GÖÇ ETKİSİ
- Endeksa, araştırma kapsamında depremden etkilenen illerin çevresini de araştırdı. Buna göre Tunceli'de konut fiyatı yüzde 16, Kayseri'de yüzde 13, Mardin, Aksaray, Nevşehir ve Niğde'de yüzde 11 arttı. Kiralar ise Kayseri'de yüzde 29, Erzincan'da yüzde 24, Aksaray ve Bingöl'de yüzde 21, Karaman'da yüzde 18, Sivas'ta yüzde 17, Nevşehir'de yüzde 15 yükseldi.
- Çevre illerde kiralık konut stokunda ciddi düşüş olması dikkat çekti. Kiralanmayı bekleyen konut sayısı Nevşehir'de yüzde 61, Konya'da yüzde 58, Tunceli'de yüzde 57,
Niğde'de yüzde 50, Aksaray'da yüzde 47, Kayseri'de yüzde 45 azaldı.