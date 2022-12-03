Devlet çocuğu olan ailelere 1.300 lira veriyor! E-devlet'ten başvurun paranızı ATM'den alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğu olan ailelere maddi yardımda bulunarak destek oluyor. İhtiyacı olan aileler E- devlet üzerinden yaptığı başvurunun ardından uygun görüldüğü taktirde 1.300 liraya kadar alabileceği nakit parayı ATM'den çekebiliyor. Peki çocuğu olan ailelere verilen ödemeden nasıl yararlanılır? Devletin maddi yardımından nasıl faydalanılır? Çocuk desteği kaç para? Çocuk desteği almak için ne yapmalıyım? Çocuk desteği almanın şartları neler? İşte tüm soruların cevabı ve E-devlet başvuru ekranı...