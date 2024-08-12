Devlet Demiryolları 195 işçi alacak! Başvuru ekranı ve şartlar...

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
2) İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, önlisans eğitim düzeyinde ve ilan metninde belirtilen programdan mezun olmak şartıyla, KPSS puanı ile belirlenecektir. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Evrak teslimleri 02/09/2024 – 13/09/2024 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Evrak teslimleri şahsen veya postayla yapılabilir.(Adres: Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA)
4) Adayların teslim edeceği evraklar; diploma fotokopisi (mezuniyet belgesi), nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil belgesi ve e-devlet üzerinden alınacak tarihçeli yerleşim yeri bilgisi raporu (İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez).
5) Kaynakçı adaylardan " Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010- 3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)" belgesi istenecektir.
6) Evrak teslim sonuçları olumlu değerlendirileneler sözlü sınava çağrılacaktır.
7) Evrak teslim sonuçları 19.09.2024 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanacak ve sözlü sınav tarihleriyle beraber www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
8) Sözlü sınav Beceri (Fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği) ve Mesleki Yeterlilik (adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü) alanında yapılacaktır.
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