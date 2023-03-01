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Haberler Galeri Devlet hesabınıza 4 bin 336 TL yatırdı! Zaman kaybetmeden e-Devlet'ten kontrol edin!

Devlet hesabınıza 4 bin 336 TL yatırdı! Zaman kaybetmeden e-Devlet'ten kontrol edin!

Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı/ evde bakım parası bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödemedir. e-Devlet üzerinden evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşların başvuruları değerlendirildikten sonra hesaplarına 4 bin 336 TL yatıyor. Peki evde bakım maaşı için nereye başvurulur? Evde bakım maaşı ne zaman sonuçlanır? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Maaşlar ayın hangi günü yatırılıyor? Engelli evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 11:26
Devlet hesabınıza 4 bin 336 TL yatırdı! Zaman kaybetmeden e-Devlet’ten kontrol edin!

Milyonlarca kişiye her ay nakit ödemeler yaparak dar gelirli ailelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir rol oynayan Türkiye Cumhuriyeti devleti, evde bakıma muhtaç olanların da yardımına koşuyor. Birçok insan ihtiyaç sahibi hale gelirken, yaşlı ve engelli vatandaşlar da evde bakım hizmetlerine muhtaç hale geldi. Ancak devlet, evde bakım maaşı başvurularının e-devlet üzerinden yapılabileceğini duyurarak, vatandaşların işlerini kolaylaştırdı.

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Devlet hesabınıza 4 bin 336 TL yatırdı! Zaman kaybetmeden e-Devlet’ten kontrol edin!

Başvuru yapmak isteyenler, bulundukları şehrin Sosyal Dayanışma Vakıflarına başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Devlet hesabınıza 4 bin 336 TL yatırdı! Zaman kaybetmeden e-Devlet’ten kontrol edin!

Ancak başvuruların kabul edilmesi için, kişinin ek gelirlerinin asgari ücretin üçte biri düzeyinde olması gerekiyor. Engelli vatandaşlar için ise tam teşekküllü sağlık raporu alınması gerekiyor.

Devlet hesabınıza 4 bin 336 TL yatırdı! Zaman kaybetmeden e-Devlet’ten kontrol edin!

Herhangi bir yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi bireylerin hiç vakit kaybetmeden e-devlet platformuna giriş yaparak, yardım ödemelerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Devlet hesabınıza 4 bin 336 TL yatırdı! Zaman kaybetmeden e-Devlet’ten kontrol edin!

Türkiye Cumhuriyeti devleti, evde bakıma muhtaç olan vatandaşlarının yanında durarak, dar gelirli ailelerin hayatını sürdürmelerine yardımcı olmaya devam ediyor.

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