Dikkat! Son hafta... 625 TL cezası var...

"Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte risk artar. Kışın lastiği kış lastiğidir. Kış koşullarında karlı ve buzlu yola özel olarak hazırlanan lastikler daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği, trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar. Kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları kış çağrışımı yapmasa da hazırlıkları takvime göre tamamlamakta fayda var. Son güne bırakmayın, kış lastiklerinizi hazırlayın."