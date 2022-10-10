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Haberler Galeri Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

Doğalgaz destek ödemesinden faydalanmak isteyenler 'Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Destek ödemeleri için şartlar neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?' soruları araştırılıyor. İşte doğalgaz destek ödemeleri ile ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:20
Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?
Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılır, şartları neler ve kimler yararlanabilir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Hane başına destek oranının 900-2500 TL olarak yükseltilmesinin ardından başvurularda artış yaşanıyor. Peki doğalgaz destek ödemelerinden kimler faydalanabilir? İşte detaylar...

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Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?
Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olması,
E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?
Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması gerekir,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?
Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz yardımı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden alınıyor.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?
Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti:

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