Doğalgaz desteği e-devlet başvuru ekranı! Kimler başvuruda bulunabilir?

Doğalgaz destek ödemesinden faydalanmak isteyenler 'Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Destek ödemeleri için şartlar neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?' soruları araştırılıyor. İşte doğalgaz destek ödemeleri ile ilgili tüm merak edilenler...