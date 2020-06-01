  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6130 lira olmuştu. Küresel piyasalarda, geçen hafta pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta yoğun makroekonomik veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Koronavirüs salgını döviz piyasasını nasıl etkiledi? İşte 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 09:09 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 09:14
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalar, ekonomi yönetimlerinin teşvik paketleri, ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir ticaret savaşına dönüşeceği endişelerinin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı beklentileri ile geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Avrupa tarafında, geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu tarafından duyurulan yeni teşvik paketi pay piyasalarını ve avroyu destekledi. Avro/dolar paritesi haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 1,11'in üzerine yerleşti.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Analistler, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise cuma günkü ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altın fiyatları 1 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 1 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
  • SON DAKİKA