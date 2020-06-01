Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6130 lira olmuştu. Küresel piyasalarda, geçen hafta pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta yoğun makroekonomik veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Koronavirüs salgını döviz piyasasını nasıl etkiledi? İşte 1 Haziran Pazartesi döviz kuru...