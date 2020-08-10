Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Ağustos Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4830 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları araştırıyor. Geçen hafta 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı 2.035 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 2.030 doların hemen altında dengelendi. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 10 Ağustos Pazartesi döviz kuru...