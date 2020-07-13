  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8680 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7750 lira olmuştu. Uzun süredir dar bir bantta dalgalı bir gelişme izleyen dolarda 6.86 lira düzeylerinin yakınlarında fiyatlamalar yeni haftanın ilk işlemlerinde de sürdürüldü. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde mayıs ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek. Peki dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte 13 Temmuz Pazartesi anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:23
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Geçen haftanın ilk yarısında ABD'de açıklanan pozitif verilerden ve teşviklerin devam edeceği beklentilerinden güç bulan piyasalarda, haftanın ikinci yarısında azalan veri gündeminin etkisiyle ağırlıklı olarak salgında ikinci dalga endişeleri fiyatlandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Analistler, piyasalarda bu hafta dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi, Çin'de ikinci çeyrek büyüme, Avro Bölgesi'nde dış ticaret ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, ayrıca perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 kaynaklı haber akışının izleneceğini belirterek, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altın fiyatları ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
  • SON DAKİKA