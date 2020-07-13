Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8680 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7750 lira olmuştu. Uzun süredir dar bir bantta dalgalı bir gelişme izleyen dolarda 6.86 lira düzeylerinin yakınlarında fiyatlamalar yeni haftanın ilk işlemlerinde de sürdürüldü. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde mayıs ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek. Peki dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte 13 Temmuz Pazartesi anlık döviz kuru...