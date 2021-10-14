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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Dolar ve euro bugün ne kadar? sorusu yoğun olarak araştırılıyor: Dolar/TL dün yüzde 0,5'lik artışla 9,0881'den günü tamamlamadı. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro ne kadar? İşte 14 Ekim Perşembe güncel, anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:28
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5260 lira olmuştu.

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Serbest piyasada 9,1600 liradan alınan dolar, 9,1620 liradan satılıyor. 10,6310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,6330 lira olarak belirlendi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....
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