Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Perşembe döviz kuru....

Dolar ve euro bugün ne kadar? sorusu yoğun olarak araştırılıyor: Dolar/TL dün yüzde 0,5'lik artışla 9,0881'den günü tamamlamadı. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro ne kadar? İşte 14 Ekim Perşembe güncel, anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





