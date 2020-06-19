Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükselişte mi? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu. ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta beklentileri aşarak 1 milyon 508 bine çıktı ve salgın sürecinde ekonomideki toparlanma hızına ilişkin kafa karışıklığının devam etmesine neden oldu. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseldi.İşte 19 Haziran Cuma döviz kuru...