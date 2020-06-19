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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükselişte mi? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu. ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta beklentileri aşarak 1 milyon 508 bine çıktı ve salgın sürecinde ekonomideki toparlanma hızına ilişkin kafa karışıklığının devam etmesine neden oldu. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseldi.İşte 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:15 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:21
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 8,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenler ise 450 bini aştı. Salgında vaka sayılarının artış hızı birçok ülkede azalsa da ikinci dalga endişelerinin en üst düzeyde konuşulmaya başlanması, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan olan son dakika gelişmelerini merakla takip ediyor. İşte 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Haziran Cuma döviz kuru...
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