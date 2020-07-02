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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatını araştırıyor. Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. İşte 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 09:18
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar yükseldi mi? soruları merakla takip ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler anlık canlı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 2 Temmuz Perşembe döviz kuru....

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7160 liradan güne başladı. Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Temmuz Perşembe döviz kuru...
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