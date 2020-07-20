Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar be euro bugüne nasıl başladı? Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Peki dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...