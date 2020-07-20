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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar be euro bugüne nasıl başladı? Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Peki dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:26
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler kurda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor.

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hafta sonu yabancı para zorunluk oranlarında değişiklik yaptığını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi döviz kuru...
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