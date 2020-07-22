Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euronun bugün ne kadar olduğunu araştırıyor. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...