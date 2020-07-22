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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euronun bugün ne kadar olduğunu araştırıyor. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

ABD'de ekonomik destek paketi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayacağı endişeleriyle küresel piyasalarda düşen dolar iç piyasada da 6.81 liraya kadar inerken, dolar karşısında güçlenerek 1.1547'ye kadar yükselen euro da 7.90 lirayı gördü.

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Döviz fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 22 Temmuz Çarşamba güncel dolar ve euro fiyatı...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba döviz kuru...
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