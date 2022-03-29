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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2810 lira olmuştu. Peki döviz kuru bugüne nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum...

Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 09:17
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro düştü mü? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 14,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2810 lira olmuştu. İşte 29 Mart Salı güncel döviz kuru...

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...

Serbest piyasada 14,8290 liradan alınan dolar 14,8310 liradan satılıyor. 16,2870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2890 lira olarak belirlendi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...
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