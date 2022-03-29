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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Mart Salı döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2810 lira olmuştu. Peki döviz kuru bugüne nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum...

Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





