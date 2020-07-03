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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7320 lira olmuştu.Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatını araştırıyor. Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. İşte 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 09:04 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 09:47
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar yükseldi mi? soruları merakla takip ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler anlık canlı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 3 Temmuz Cuma döviz kuru....

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,7020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8520 liradan alınan dolar, 6,8540 liradan satılıyor. 7,7000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7020 lira olarak belirlendi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...
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