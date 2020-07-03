Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7320 lira olmuştu.Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatını araştırıyor. Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. İşte 3 Temmuz Cuma döviz kuru...