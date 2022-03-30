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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...

Döviz kuru bugüne nasıl başladı? Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2720 lira olmuştu. İşte 30 Mart Çarşamba güncel döviz kuru....

Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:02
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alacaklar 'Dolar ne kadar? Euro ne kadar?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 30 Mart Çarşamba güncel anlık döviz kuru...

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...

Serbest piyasada 14,6420 liradan alınan dolar 14,6440 liradan satılıyor. 16,2730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2750 lira olarak belirlendi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...
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