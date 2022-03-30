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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Mart Çarşamba döviz kuru...

Döviz kuru bugüne nasıl başladı? Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2720 lira olmuştu. İşte 30 Mart Çarşamba güncel döviz kuru....

Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





