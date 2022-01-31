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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan sert düşüş devam ediyor mu? Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 31 Ocak Pazartesi güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





