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Haberler Galeri Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan sert düşüş devam ediyor mu? Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 31 Ocak Pazartesi güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Yeni haftada döviz kuru nasıl? İşte 31 Ocak Pazartesi güncel döviz kuru...

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyor. 15,1460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1480 lira olarak belirlendi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...
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