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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 31 Ocak Pazartesi döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan sert düşüş devam ediyor mu? Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 31 Ocak Pazartesi güncel döviz kuru...
Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
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Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Yeni haftada döviz kuru nasıl? İşte 31 Ocak Pazartesi güncel döviz kuru...