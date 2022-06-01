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Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün, doların satış fiyatı 16,3940 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5630 lira olmuştu. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? İşte 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:17Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
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Dolar ve euro bugün ne kadar? Dün, doların satış fiyatı 16,3940 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5630 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? İşte 1 Haziran Çarşamba güncel, anlık döviz kuru...