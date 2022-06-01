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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün, doların satış fiyatı 16,3940 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5630 lira olmuştu. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? İşte 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:17 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dün, doların satış fiyatı 16,3940 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5630 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? İşte 1 Haziran Çarşamba güncel, anlık döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Serbest piyasada 16,3910 liradan alınan dolar 16,3930 liradan satılıyor. 17,5490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5510 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Haziran Çarşamba döviz kuru...
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