Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak ya da satmak isteyenler döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 1 Nisan Cuma güncel döviz kuru...
Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 09:53
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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6820 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2750 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum...