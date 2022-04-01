  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak ya da satmak isteyenler döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 1 Nisan Cuma güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 09:53
Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6820 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2750 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Serbest piyasada 14,6690 liradan alınan dolar 14,6710 liradan satılıyor. 16,2370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2390 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...
  • SON DAKİKA