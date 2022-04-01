Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Nisan Cuma döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak ya da satmak isteyenler döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 1 Nisan Cuma güncel döviz kuru...