Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün, doların satış fiyatı 17,2250 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olmuştu. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro ne kadar? İşte 10 Haziran Cuma güncel döviz kuru...
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:47Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:50
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Dolar ve euro bugün ne kadar? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Dün, doların satış fiyatı 17,2250 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olmuştu. Peki döviz kuru bugüne nasıl başladı? İşte 10 Haziran Cuma güncel döviz kuru...