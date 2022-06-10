Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Dün, doların satış fiyatı 17,2250 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olmuştu. Peki döviz kuru bugüne nasıl başladı? İşte 10 Haziran Cuma güncel döviz kuru...