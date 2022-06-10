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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün, doların satış fiyatı 17,2250 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olmuştu. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro ne kadar? İşte 10 Haziran Cuma güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:47 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:50
Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Dün, doların satış fiyatı 17,2250 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olmuştu. Peki döviz kuru bugüne nasıl başladı? İşte 10 Haziran Cuma güncel döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...

Serbest piyasada 17,2380 liradan alınan dolar 17,2400 liradan satılıyor. 18,3290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3310 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 10 Haziran döviz kuru...
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