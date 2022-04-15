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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...

Döviz kuru bugüne nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar? soruları araştırılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olmuştu. İşte 15 Nisan Cuma güncel, anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 09:19
Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...

Dövizi yatırım aracı olarak seçenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 15 Nisan Cuma döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...

Serbest piyasada 14,6240 liradan alınan dolar 14,6260 liradan satılıyor. 15,8000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8020 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...
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