Dolar ve euro ne kadar? 15 Nisan döviz kuru...

Dövizi yatırım aracı olarak seçenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 15 Nisan Cuma döviz kuru...