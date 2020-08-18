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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru

Dolar ve euroda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7810 lira olmuştu. Yeni haftada piyasaların odağında, Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan liranın yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 18 Ağustos Salı döviz kuru...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2020 Salı 09:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020 Salı 09:38
Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak 1,1872'ye çıkması sonrası bugün de Asya piyasalarında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19 seviyesini test ediyor.

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Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru

Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru
Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru
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