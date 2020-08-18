Dolar ve euro ne kadar? 18 Ağustos Salı döviz kuru

Dolar ve euroda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7810 lira olmuştu. Yeni haftada piyasaların odağında, Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan liranın yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 18 Ağustos Salı döviz kuru...