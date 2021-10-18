Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...
Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. F-Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Euro yükseldi mi? İşte 18 Ekim Pazartesi güncel anlık döviz kuru...
Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:01Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:01
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Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte 18 Ekim Pazartesi güncel, anlık döviz kuru....