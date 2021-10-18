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Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. F-Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Euro yükseldi mi? İşte 18 Ekim Pazartesi güncel anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





