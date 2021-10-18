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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. F-Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Euro yükseldi mi? İşte 18 Ekim Pazartesi güncel anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:01
Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte 18 Ekim Pazartesi güncel, anlık döviz kuru....

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Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar/TL ise cuma günü uluslararası piyasada 9,2574'ten kapanması sonrası, bugün 9,2860 ile tarihi zirvesini gördü ve bankalararası piyasanın açılışında 9,2800 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Avro/dolar paritesi 1,1580 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni haftaya karışık seyirle başladığı görülüyor.

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi döviz kuru...

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30 sn kaldı Altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....
Altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları....