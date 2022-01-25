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Dolar ve euro ne kadar? 25 Ocak Salı döviz kuru

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4680 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2120 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 25 Ocak Salı güncel, anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





