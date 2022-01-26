  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik merak ediliyor. Son kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,27 liradan satılmıştı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurundaki düşüş devam ediyor mu? İşte 26 Ocak Çarşamba güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:24
Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5420 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2730 lira olmuştu. İşte 26 Ocak Çarşamba güncel, anlık döviz kuru...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Serbest piyasada 13,4770 liradan alınan dolar, 13,4790 liradan satılıyor. 15,2340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2360 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altın fiyatları ne kadar? 26 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 26 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...