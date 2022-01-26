Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik merak ediliyor. Son kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,27 liradan satılmıştı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurundaki düşüş devam ediyor mu? İşte 26 Ocak Çarşamba güncel döviz kuru...