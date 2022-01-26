Dolar ve euro ne kadar? 26 Ocak Çarşamba döviz kuru
Döviz kurunda yaşanan hareketlilik merak ediliyor. Son kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,27 liradan satılmıştı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurundaki düşüş devam ediyor mu? İşte 26 Ocak Çarşamba güncel döviz kuru...
Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:24
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Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5420 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2730 lira olmuştu. İşte 26 Ocak Çarşamba güncel, anlık döviz kuru...