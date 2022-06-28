Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dün, doların satış fiyatı 16,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5310 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 28 Haziran Salı güncel, anlık döviz kuru...
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:36Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:44
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Döviz kuru yükseldi mi? Dolar ve euro bugün ne kadar? soruları döviz alacaklar ya da elindeki dövizi bozduracaklar döviz kurunu yakından takip ediyor. İşte 28 Haziran Salı güncel döviz kuru...