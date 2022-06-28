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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dün, doların satış fiyatı 16,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5310 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 28 Haziran Salı güncel, anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:44
Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...

Döviz kuru yükseldi mi? Dolar ve euro bugün ne kadar? soruları döviz alacaklar ya da elindeki dövizi bozduracaklar döviz kurunu yakından takip ediyor. İşte 28 Haziran Salı güncel döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...

Serbest piyasada 16,5760 liradan alınan dolar 16,5780 liradan satılıyor. 17,5350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5370 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 28 Haziran Salı döviz kuru...
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