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Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...

Döviz kuru bugüne nasıl başladı? Dolar ve eurodaki düşüş devam ediyor mu? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3090 lira olmuştu. İşte 3 Şubat Perşembe güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





