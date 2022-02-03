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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...

Döviz kuru bugüne nasıl başladı? Dolar ve eurodaki düşüş devam ediyor mu? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3090 lira olmuştu. İşte 3 Şubat Perşembe güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:22
Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...

Dün akşamki kapanışta doların satış fiyatı 13,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3090 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 3 Şubat Perşembe güncel döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...

Serbest piyasada 13,5210 liradan alınan dolar 13,5230 liradan satılıyor. 15,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2970 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 3 Şubat perşembe döviz kuru...
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