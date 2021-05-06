  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı öncesi hafta ortasında 8.30 liranın üzerine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı. Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile açıklanacak veriler takip edilecek. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:29 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:32
Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euroyu yatırım aracı olarak seçenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte anlık döviz kuru....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Dün yüzde 0,14 azalışla 8,3167'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3250 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altın fiyatları ne kadar? 6 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 6 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...