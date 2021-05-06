Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı öncesi hafta ortasında 8.30 liranın üzerine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı. Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile açıklanacak veriler takip edilecek. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 6 Mayıs Perşembe döviz kuru...