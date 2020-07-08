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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu. Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar yükselişte mi? Euro bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Küresel piyasalarda, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle bugün de konuya ilişkin gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıkacağı öngörülüyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba anlık döviz kuru...

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:36 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:41
Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de Haziran ayı ISM hizmet PMI endeksi 57.1'e yükselerek son dört ayın zirvesi çıktı. Gün içinde artan vaka sayıları ve nispeten zayıf veri akışının dolar üzerindeki etkileri izlenirken, dolar/lira hafta başından itibaren 6.85-6.86 lirada yatay hareket ediyor.

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Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini merakla araştırıyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...
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