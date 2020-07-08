Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba döviz kuru...

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu. Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar yükselişte mi? Euro bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Küresel piyasalarda, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle bugün de konuya ilişkin gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıkacağı öngörülüyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba anlık döviz kuru...