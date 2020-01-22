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Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...

Döner her dönem vatandaşlar için ucuz ve tercih edilen bir gıda oldu. Zaman zaman gıda hileleriyle de gündeme geldi. Genelde başka hayvanları etleri ve sakatat karıştırılmasıyla konuşulan döner, bu sefer çamaşır suyu hilesiyle gündemde. UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor." dedi ve korkunç çamaşır suyu detayını anlattı.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





