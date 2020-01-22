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Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...

Döner her dönem vatandaşlar için ucuz ve tercih edilen bir gıda oldu. Zaman zaman gıda hileleriyle de gündeme geldi. Genelde başka hayvanları etleri ve sakatat karıştırılmasıyla konuşulan döner, bu sefer çamaşır suyu hilesiyle gündemde. UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor." dedi ve korkunç çamaşır suyu detayını anlattı.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:15
Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor." dedi ve korkunç çamaşır suyu detayını anlattı.

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, son zamanlarda ülke geneline virüs gibi ucuz dönercilerin yayıldığını belirterek, bunların halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. "Bir gıdanın izlenebilirliği yoksa bunun sağlığından söz edemeyiz" diyen Mercan, sayıları bini bulan bu firmaların; kasaplardan, et toptancılarından aldığı etlerle şubelerinde kepenkleri kapalı, lavabosu, suyu olmayan bakterili ortamlarda döner hazırlayıp vatandaşa sattığını kaydetti.

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Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...

SABUN OLACAK YAĞ DÖNERDE
Mehmet Mercan "Ucuz dönerciler, hayvanın sabun sanayisine giden yağlarını yüzde 40 oranına kadar Türk dönerine koyarak haksız rekabetle sektörü mahvediyorlar.

Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...

Toplumu zehirliyorlar bugün ucuz dönercilerin şubelerinin önünde et döner yemek için kuyruğa giren vatandaşlarımız bilsinler ki yarın tedavi olmak için hastane kuyruklarına girecekler. Çünkü bunlar gıda terörü yapıyorlar" dedi.

Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...
Toplum sağlığını korumak amacıyla federasyonlaştıklarını belirten Mercan “Gıda terörü dağdaki terörden daha tehlikelidir. Gıda terörü toplumu orta vadede yok etmektir.
Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...

Dönerde gıda terörü bitecek Allah'ın izniyle. Bakanlıkla çok yoğun çalışmalarımız var. Bir taraftan altyapı, mevzuat çalışmalarımız var. Bir taraftan da sektörü, tüketiciyi bilinçlendirmek konusunda çalışıyoruz" diye konuştu.

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