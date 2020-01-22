Dönerde çamaşır suyu! Akılalmaz yöntem...

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor." dedi ve korkunç çamaşır suyu detayını anlattı.
UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, son zamanlarda ülke geneline virüs gibi ucuz dönercilerin yayıldığını belirterek, bunların halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. "Bir gıdanın izlenebilirliği yoksa bunun sağlığından söz edemeyiz" diyen Mercan, sayıları bini bulan bu firmaların; kasaplardan, et toptancılarından aldığı etlerle şubelerinde kepenkleri kapalı, lavabosu, suyu olmayan bakterili ortamlarda döner hazırlayıp vatandaşa sattığını kaydetti.